Очереди в метро как масло в огонь эпидемии

Пробки на въездах в город и очереди на входах в метро образовались в Москве в утренний час пик – если, конечно, в условиях «почти карантина» это время дня еще можно так называть. На всех въездах в столицу с наступлением 15 апреля идут сплошные проверки автотранспорта на предмет наличия спецпропусков у водителей и пассажиров. Впускают в город только автомобили с московскими и подмосковными номерами. Если при проверке полицейские установят, что объективных причин для въезда в Москву у водителя нет, ему будет предложено развернуться. «Нарушители в установленном порядке привлекаются к административной ответственности», - сообщили в столичном Управлении МВД. Причиной возникновения пробок бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров в эфире НСН назвал то, что люди поехали утром в Москву из области без пропусков.

«Уверен, что огромное количество людей едет без пропусков, и их приходится разворачивать», - заявил собеседник агентства

Объяснение – из серии «с больной головы на здоровую». Для сплошной проверки пропусков на всех въездах для движения был оставлен только один ряд из трех и более, то есть создано так называемое «бутылочное горлышко». В котором каждый автомобиль останавливался на время, необходимое для проверки пропусков у находящихся внутри. Неизбежность возникновения пробок при такой организации движения очевидна любому, тем более – начальнику ГАИ, пусть и бывшему. Винить в этом инспекторов ДПС язык не повернется: они действуют по утвержденным схемам в предложенных обстоятельствах. Уровень автоматизации контроля пока не позволяет точечно останавливать автомобили без пропуска, сохраняя для остальных возможность двигаться, не снижая скорости. Но и от того, чтобы все валить на людей, стоило бы воздержаться.

Совсем иная ситуация сложилась в метро. Спецпропуск, напомним, требуется для поездок не только на личном автотранспорте, но и на общественном — метро, трамвай, троллейбус автобус. Утром из-за проверки пропусков у каждого пассажира на входах метро образовались огромные очереди, в которых, разумеется, невозможно соблюдать рекомендованную дистанцию. Да и, по свидетельству в соцсетях, сами полицейские не соблюдали меры безопасности. Не доделали – так прокомментировал ситуацию в эфире НСН депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, проверять пропуска должен был «не какой-то дядя», а сам пропуск должен работать «как проездной, который человек прикладывает к какой-то кнопке и проходит».

«Очень критичной» назвал ситуацию с очередями на входах в метро мэр Москвы Сергей Собянин, признав необходимость «переходить к автоматизированному контролю». По его словам, он попросил Управление МВД по Москве «организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей».

Не было бы поздно:

«Такая толпа является самым злачным местом для распространения коронавируса», - указал в интервью НСН Геннадий Онищенко.

