Более 86,5 тысячи семьей создали в Москве в 2023 году

Больше 86,5 тысячи пар зарегистрировали свои отношения в столице в 2023 году, пишет Агентство городских новостей «Москва».

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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что чаще всего молодожены выбирали для торжества башню «Око» и особняк Спиридонова. Чаще всего браки заключали летом: в августе и июле расписались 11 тысяч 523 и 11 тысяч 396 пар соответственно. В июне свадьбу сыграли 10 тысяч 276 пар.

Большинство молодоженов – девушки и молодые люди в возрасте 25 лет. Более четверти мужчин связали себя узами брака в возрасте от 25 до 29 лет, столько же женщин вышли замуж в возрасте от 24 до 28 лет.

Заявления о заключении брака онлайн подали 64% молодоженов. Больше всего заявлений было подано в январе, марте и июле.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МоскваЗАГССвадьба

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