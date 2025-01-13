Более 80% новых штаммов гриппа возникают в Африке и Южной Америке
Более 80% новых штаммов гриппа возникают в Африке и Южной Америке, выяснили ученые из Амстердамского университета, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Ученые отметили, что на распространение и мутацию вирусов влияет климат, численность населения и миграция. Так, условия в тропических зонах провоцирует распространение гриппа.
Распространенный в России в зимний период штамм гриппа A(H1N1)2009 может привести к возникновению тяжелых последствий, в том числе появлению пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты рассказали, что инфекция может вызвать легочные осложнения всего за один день. Отмечается, что заболевание пневмонией составляет 65% всех зафиксированных осложнений и в ряде случаев даже приводит к смерти. В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали россиян тщательно следить за здоровьем зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru