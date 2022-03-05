Более 700 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала спецоперации
Более 787 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной спецоперации. Об этом сообщает пограничная охрана республики, передает ТАСС.
Сообщается также, что накануне 4 марта прибыло рекордное количество человек – 106,4 тысячи.
Ранее стало известно, что власти Нидерландов готовы принять беженцев с Украины. Об этом заявил в телеобращении к населению страны премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru