Более 700 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала спецоперации

Более 787 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной спецоперации. Об этом сообщает пограничная охрана республики, передает ТАСС.

Сообщается также, что накануне 4 марта прибыло рекордное количество человек – 106,4 тысячи.