Более 700 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала спецоперации

Более 787 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной спецоперации. Об этом сообщает пограничная охрана республики, передает ТАСС.

Сообщается также, что накануне 4 марта прибыло рекордное количество человек – 106,4 тысячи.

Нидерланды примут беженцев с Украины

Ранее стало известно, что власти Нидерландов готовы принять беженцев с Украины. Об этом заявил в телеобращении к населению страны премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаУкраинаБеженцы
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