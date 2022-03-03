Нидерланды примут беженцев с Украины

Власти Нидерландов готовы принять беженцев с Украины. Об этом заявил в телеобращении к населению страны премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Зеленский: Украина встречает первые 16 тысяч иностранных добровольцев

По его словам, поток беженцев «является наглядным последствием» спецоперации России.

«Большую их часть в настоящее время принимает Польша, однако Нидерландам придется внести свой вклад», - приводит ТАСС слова премьера.

Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеженцыУкраинаНидерланды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры