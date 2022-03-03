Нидерланды примут беженцев с Украины
Власти Нидерландов готовы принять беженцев с Украины. Об этом заявил в телеобращении к населению страны премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
По его словам, поток беженцев «является наглядным последствием» спецоперации России.
«Большую их часть в настоящее время принимает Польша, однако Нидерландам придется внести свой вклад», - приводит ТАСС слова премьера.
Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Прокуратура предупредила об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях
- Психологи рассказали, как справиться со страхом
- Доллар и евро вновь обновили исторические максимумы к рублю
- «Позор». В Кремле раскритиковали отстранение сборной России от Паралимпиады
- Президент Франции переговорил с Путиным и Зеленским
- Дерипаска предложил перенести столицу России из Москвы
- Торговые центры «Мега» продолжат работу в России
- ЕС не станет вводить санкции против энергопоставок из России
- Собянин заявил о завершении проходки между станциями метро «Пыхтино» и «Рассказовка»
- Škoda остановит свою деятельность в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru