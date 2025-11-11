Более 70 гектаров лесных посадок появится в Ростовской области
В Ростовской области запущен проект по созданию мелиоративных насаждений. В этом году в регионе будут созданы 2 лесополосы общей площадью 10 гектаров. Первые посадки появятся уже в ноябре этого года на территории АО «Конный завод «Зимовники» и АО «Каменное». Проект реализуется агрохолдингом «Просторы» и Автономной некоммерческой организацией (АНО) «Древо жизни».
Как сообщил руководитель проектов агрохолдинга в Ростовской области Александр Горнич, специалисты уже обменялись опытом по вопросам реализации проектов по лесомелиорации и провели осмотр участков высадки лесных культур. Помимо двух пилотных территорий, весной 2026 года планируется реализация ещё пяти проектов в других хозяйствах агрохолдинга. Уже разработаны проекты по созданию еще порядка 60 гектаров насаждений в разных районах области. Всего планируются высадка более 280 000 сеянцев лесных культур.
«На сегодняшний день про такую науку, как мелиорация, люди стали забывать, к сожалению. Мы как агрохолдинг и труженики земли стараемся восстанавливать мелиоративные объекты и защищать плодородный слой почвы своих земель. Там, где будут лесополосы и вода, всегда будет большой и качественный урожай», - отметил Горнич.
Руководитель проектов АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова, в свою очередь, подчеркнула, что создание аграрных лесных насаждений защищает почвы от эрозии и других негативных воздействий. Технология создания защитных лесных посадок разработана с учетом почвенно-климатических условий и вида угодий, на которых они создаются.
Отмечается, что Ростовская область стала первым регионом, в котором в апреле этого года АНО «Древо жизни» начали высаживать деревья. Тогда в Вёшенском участковом лесничестве на площади в 3 га были высажены более 12 тысяч сеянцев сосны.
