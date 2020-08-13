Улетающим в Турцию посоветовали делать расширенную медстраховку

Посол России в Турции Алексей Ерхов посоветовал россиянам, которые отправляются на отдых в эту страну, приобретать расширенные медицинские страховки. Именно они покрывают медуслуги при заражении коронавирусом. В противном случае, как пишут «Известия» оплачивать лечение придется из своего кармана.

«Нужно помнить, что эпидемия не закончилась, в Турции ежедневно фиксируется свыше тысячи новых случаев. Поэтому и ношение медицинских масок остается обязательным в большинстве городов страны», — напомнил Ерхов.