Улетающим в Турцию посоветовали делать расширенную медстраховку
Посол России в Турции Алексей Ерхов посоветовал россиянам, которые отправляются на отдых в эту страну, приобретать расширенные медицинские страховки. Именно они покрывают медуслуги при заражении коронавирусом. В противном случае, как пишут «Известия» оплачивать лечение придется из своего кармана.
«Нужно помнить, что эпидемия не закончилась, в Турции ежедневно фиксируется свыше тысячи новых случаев. Поэтому и ношение медицинских масок остается обязательным в большинстве городов страны», — напомнил Ерхов.
Добавим, за несоблюдение масочного режима нарушителям в Турции грозит штраф около $122.
Показатели по продажам и бронированию туров в Турцию уже сопоставимы с данными за 2019 год, рассказала в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Еще год назад никто не мог подумать, что это станет практически событием года. Вылетают рейсы практически со стопроцентной загрузкой, по оценке туроператоров, спрос настолько высок, что даже сопоставим с аналогичными показателями прошлого года», – сказала она.
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