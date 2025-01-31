Трех израильских заложников обменяют на 90 палестинских заключенных
Израиль освободит 1 февраля 90 палестинских заключённых. Об этом в своём Telegram-канале сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.
Уточняется, что палестинцы будут отпущены из тюрем в обмен на трёх израильских заложников.
«Из израильских тюрем выйдут девять палестинцев, получивших пожизненные сроки, а также 81 человек, которых приговорили к длительным срокам лишения свободы», - говорится в сообщении.
Ранее канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила получение списка имён заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить 1 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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