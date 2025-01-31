Трех израильских заложников обменяют на 90 палестинских заключенных

Уточняется, что палестинцы будут отпущены из тюрем в обмен на трёх израильских заложников.

«Из израильских тюрем выйдут девять палестинцев, получивших пожизненные сроки, а также 81 человек, которых приговорили к длительным срокам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Ранее канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила получение списка имён заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить 1 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

