Более 60 тысяч заявлений о получении гражданства РФ подано жителями Донбасса

Свыше 60 тысяч жителей ДНР и ЛНР выразили желание получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

По данным агентства, всего подано более 60 тысяч заявлений, на данный момент из них одобрено 25 тысяч заявлений.

Отмечается, что число желающих растет ежедневно. В МВД каждый день принимают около тысячи ходатайств о гражданстве.

Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства жителями ЛНР и ДНР. В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения гражданства Украины для россиян. Политологи предрекли этой идее поражение.

