Более 60 процентов россиян занимается самолечением вместо посещения врачей

Группа российских экономистов, которыми руководил научный сотрудник Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Евгений Заздравных, основывает свои выводы на данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ).

Это, в том числе, результаты соцопросов, проводимых в период с 2006 по 2019 год, в которых принимали участие жители Москвы и других крупных, и не очень, городов РФ. Исследователи пришли к выводу, что самолечение более 60% россиян выбирают в силу доступности лекарств в российских аптеках.

«Во многих странах купить препараты без рецепта сложно, поэтому люди чаще посещают врачей. У нас же человек может сходить на приём в поликлинику один раз, а потом несколько лет пить лекарства по той схеме, которую ему посоветовал врач», - заявили в НИУ ВШЭ.

Отмечается, что самолечение одинаково часто выбирают россияне и с высоким, и с низким уровнем достатка.

Ранее эксперты заявили, что при самолечении наиболее опасна передозировка жаропонижающими препаратами и антибактериальными средствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

