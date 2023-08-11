С 1 сентября в России кардинально ужесточится продажа лекарств по рецептам

В частности, для аптек станет обязательным предоставление в систему мониторинга реквизитов рецепта, а именно даты, номера и серии документа.

«Норма распространяется только на случаи вывода из оборота лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, льготных лекарственных препаратов, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, а также лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам», - указали в ведомстве.

Отмечается, что в других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптеки не будет.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал ужесточить контроль над препаратами для медикаментозного аборта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

