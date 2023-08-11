С 1 сентября в России кардинально ужесточится продажа лекарств по рецептам
В России с 1 сентября 2023 года начнёт действовать новый порядок продажи рецептурных лекарств в аптеках, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
В частности, для аптек станет обязательным предоставление в систему мониторинга реквизитов рецепта, а именно даты, номера и серии документа.
«Норма распространяется только на случаи вывода из оборота лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, льготных лекарственных препаратов, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, а также лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам», - указали в ведомстве.
Отмечается, что в других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптеки не будет.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал ужесточить контроль над препаратами для медикаментозного аборта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru