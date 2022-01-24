Образовательные учреждения Северной Осетии переведут на дистанционку

Как сообщил Меняйло в ходе заседания оперштаба, во вторник на дистант переведут все классы учреждений среднего и профессионального образования.

«С 25 по 29 января приостанавливаем деятельность спортивных школ и учреждений дополнительного образования», — цитирует главу республики ТАСС.

При этом школы Северной Осетии сформируют дежурные классы для детей, чьи родители работают в системе жизнеобеспечения, а учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей обеспечат продуктовыми наборами.

