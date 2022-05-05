Более 58% выявленных в I квартале финансовых пирамид в РФ связаны с криптовалютами

Более 58% выявленных в первом квартале 2022 года финансовых пирамид связаны с криптовалютами, сообщил ТАСС директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

По его словам, в этом году на фоне финансовой неопределенности схемы, основанные на вложениях в цифровые инструменты, получили особое развитие.