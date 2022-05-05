Более 58% выявленных в I квартале финансовых пирамид в РФ связаны с криптовалютами
Более 58% выявленных в первом квартале 2022 года финансовых пирамид связаны с криптовалютами, сообщил ТАСС директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
По его словам, в этом году на фоне финансовой неопределенности схемы, основанные на вложениях в цифровые инструменты, получили особое развитие.
Лях отметил, что мошенники, заманивающие людей в финансовые пирамиды, следят за повесткой и используют актуальную тематику.
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance является ненадежным партнером, готовым «предать» пользователей, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru