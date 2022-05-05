Более 58% выявленных в I квартале финансовых пирамид в РФ связаны с криптовалютами

Более 58% выявленных в первом квартале 2022 года финансовых пирамид связаны с криптовалютами, сообщил ТАСС директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

По его словам, в этом году на фоне финансовой неопределенности схемы, основанные на вложениях в цифровые инструменты, получили особое развитие.

Криптобиржа Binance ограничит доступ российских пользователей

Лях отметил, что мошенники, заманивающие людей в финансовые пирамиды, следят за повесткой и используют актуальную тематику.

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance является ненадежным партнером, готовым «предать» пользователей, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:МошенничествоКриптовалюты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры