Более 520 тысяч вопросов поступило на «Прямую линию» президента России

Более 522 тысяч вопросов поступило к вечеру 26 июня на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Россия 24».

Песков рассказал, что прямая линия с Путиным пройдёт без аудитории в студии

Эти вопросы были оставлены россиянами, прежде всего через call-центр, а также специальное приложение и СМС.

Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени в студии, без аудитории. Чаще всего граждан страны интересуют вопросы ограничений по льготной ипотеке, разбитые дороги и аварийное жилье, выплаты на детей и рост цен.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Прямая Линия С Владимиром Путиным
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