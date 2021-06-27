Более 520 тысяч вопросов поступило на «Прямую линию» президента России

Эти вопросы были оставлены россиянами, прежде всего через call-центр, а также специальное приложение и СМС.

Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени в студии, без аудитории. Чаще всего граждан страны интересуют вопросы ограничений по льготной ипотеке, разбитые дороги и аварийное жилье, выплаты на детей и рост цен.

