Джанкой из-за аварии остался без воды

Крымский город Джанкой частично лишился водоснабжения. Виной тому стала авария на сетях. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава местной администрации Игорь Ивин.

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Он отметил, что, согласно Джанкойскому филиалу ГУП РК «Вода Крыма», в городе зафиксировано 13 порывов сетей водоснабжения. Ивин также указал на круглосуточный усиленный режим работы дежурных бригад.

Ожидается, что водоснабжение будет полностью восстановлено до конца 31 июля. Глава администрации принес извинения пострадавшим жителям и попросил их с пониманием отнестись к случившемуся.

Ранее город Энгельс Саратовской области остался без электричества и воды из-за аварии.

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ФОТО: РИА Новости
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