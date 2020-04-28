Более 50 тысяч московских медиков проверили на иммунитет к коронавирусу

Больше 50 тысяч медицинских работников, которые трудятся в столичных больницах, прошли экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. COVID-19. Такие данные привели московском Оперативном штабе по контролю и мониторингу с коронавирусом.

Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19

Там подчеркнули, что анализы были взяты как у сотрудников многопрофильных больниц и поликлиник, так и персонала учреждений, перепрофилированных для лечения коронавируса.

Экспресс-тесты позволяют обнаружить наличие в крови иммуноглобулинов, которые,в свою очередь, показывают, болеет человек инфекцией в настоящее время, или болел раньше и у него успел сформироваться иммунитет.

Для тестирования берется небольшое количество крови из пальца, сам анализ занимает 20-30 минут.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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