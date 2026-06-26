В Венесуэле из-за землетрясения погибли 235 человек, пострадали 4,3 тысячи

По его словам, пострадали более 4300 человек, у большинства из них легкие травмы.

«235 человек были уже без признаков жизни либо скончались сразу после поступления в медицинские учреждения», — подчеркнул министр.

Наибольшее число погибших и раненых зафиксировано в штате Ла-Гуайра. В этом регионе работают полевые госпитали вооруженных сил, Красного Креста и частных клиник.

Ранее в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, они стали сильнейшими за 126 лет. После стихийного бедствия пропали без вести более 40 тысяч человек, пишет 360.ru.

