В Венесуэле из-за землетрясения погибли 235 человек, пострадали 4,3 тысячи
Число погибших после разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 235. Об этом заявил министр здравоохранения республики Карлос Альварадо в эфире телеканала VTV.
По его словам, пострадали более 4300 человек, у большинства из них легкие травмы.
«235 человек были уже без признаков жизни либо скончались сразу после поступления в медицинские учреждения», — подчеркнул министр.
Наибольшее число погибших и раненых зафиксировано в штате Ла-Гуайра. В этом регионе работают полевые госпитали вооруженных сил, Красного Креста и частных клиник.
Ранее в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, они стали сильнейшими за 126 лет. После стихийного бедствия пропали без вести более 40 тысяч человек, пишет 360.ru.
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