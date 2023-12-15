Высота сугробов в Москве побила почти 150-летний рекорд
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве пал снежный рекорд для 15 декабря, державшийся 104 года, сообщает РИА Новости.
По его словам, в 1919 году в столице были зафиксированы сугробы в 32 см. В 2023 году на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 см.
«В Тушино – 40 см, Балчуг – 43 см, МГУ – 49 см при норме 15 сантиметров», - уточнил Тишковец, добавив, что таких сугробов в столице 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю наблюдений.
Ранее синоптики заявили, что над европейской частью РФ сошлись сразу два циклона, а также арктический антициклон, что привело к постоянному выпадению осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru