Более 50 автобусов для эвакуации жителей прибыли в прибрежные районы Херсонской области

В прибрежные районы Херсонской области прибыло 53 автобуса для эвакуации жителей, сообщает председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

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По его словам, из-за разрушений на ГЭС вода продолжает прибывать в Алёшках, Голой Пристани и Новой Каховке. Людей доставят в пункты временного размещения с горячим питанием.

Алексеенко отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы, военные и сотрудники администраций.

Ранее, 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал разрушения ГЭС серьезнейшим террористическим актом. Владимир Тетельмин сказал, что из-за прорыва дамбы волны могут достигать восьми метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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