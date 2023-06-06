Более 50 автобусов для эвакуации жителей прибыли в прибрежные районы Херсонской области

По его словам, из-за разрушений на ГЭС вода продолжает прибывать в Алёшках, Голой Пристани и Новой Каховке. Людей доставят в пункты временного размещения с горячим питанием.

Алексеенко отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы, военные и сотрудники администраций.

Ранее, 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал разрушения ГЭС серьезнейшим террористическим актом. Владимир Тетельмин сказал, что из-за прорыва дамбы волны могут достигать восьми метров, передает «Радиоточка НСН».

