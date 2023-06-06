В Британии назвали военным преступлением подрыв Каховской ГЭС
6 июня 202313:41
Диверсия на Каховской ГЭС — военное преступление, заявил в своем Twitter глава Минобороны Великобритании Джеймс Клеверли.
Министр назвал разрушение плотины отвратительным поступком и указал на недопустимость умышленного нападения исключительно на гражданскую инфраструктуру.
В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что подрыв ГЭС — дело рук Киева. Он отметил, что украинская сторона пошла на диверсию в связи с провалом крупномасштабного наступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru