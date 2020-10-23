Более 46 тысяч москвичей оштрафовали с 1 сентября за отсутствие масок

За нарушение масочного режима в Москве с первого сентября оштрафовали более 46 тысяч человек, заявил глава столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Он рассказал, что прежде проверки проходят в торговых центрах, кинотеатрах и театрах, на спортивных и зрелищных мероприятиях, а также в офисах.