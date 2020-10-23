Более 46 тысяч москвичей оштрафовали с 1 сентября за отсутствие масок

За нарушение масочного режима в Москве с первого сентября оштрафовали более 46 тысяч человек, заявил глава столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Он рассказал, что прежде проверки проходят в торговых центрах, кинотеатрах и театрах, на спортивных и зрелищных мероприятиях, а также в офисах.

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"К административной ответственности привлечено около 12 тысяч юрлиц. А сотрудниками Роспотребнадзора остановлена деятельность более 160 организаций", - отметил он.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в Москве с 12 мая. Магазины должны отказывать в обслуживании покупателям, нарушающим санитарные нормы. Если те отказываются надевать средства индивидуальной защиты или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф для физических лиц составляет четыре тысяч рублей.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
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