Более 46 тысяч москвичей оштрафовали с 1 сентября за отсутствие масок
За нарушение масочного режима в Москве с первого сентября оштрафовали более 46 тысяч человек, заявил глава столичного Главконтроля Евгений Данчиков.
Он рассказал, что прежде проверки проходят в торговых центрах, кинотеатрах и театрах, на спортивных и зрелищных мероприятиях, а также в офисах.
"К административной ответственности привлечено около 12 тысяч юрлиц. А сотрудниками Роспотребнадзора остановлена деятельность более 160 организаций", - отметил он.
Ношение масок и перчаток стало обязательным в Москве с 12 мая. Магазины должны отказывать в обслуживании покупателям, нарушающим санитарные нормы. Если те отказываются надевать средства индивидуальной защиты или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.
Штраф для физических лиц составляет четыре тысяч рублей.
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