Выставка «Петр Первый. Рождение Империи» в Москве продлена до конца года

Иммерсивную выставку «Петр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года. Над этим проектом работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» совместно с ведущими историками России. За первые 40 дней работы экспозиция, созданная в жанре спектакля-биографии, вызвала настоящий ажиотаж, ее посетило более 20 тысяч человек.

10 ключевых тематических зон выставки, расположенные в 18 залах на площади около 2,5 тысяч кв. м., объединены одной линией – развитию России, направления которых некогда определил Петр I. Это развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них показана через призму личности государя и его сподвижников. Проект стал победителем специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил финансовую поддержку.

«Да, эксперимент удался. Эта выставка изначально создавалась к 350-летию со дня рождения Петра Великого и задумывалась как эксперимент. Как мне кажется, она получилась интересной, яркой, об этом свидетельствует большое количество положительных отзывов, которые мы получаем от посетителей. За это время выставку посетили 21 200 человек, а это почти тысяча экскурсий для детей, студентов и вообще посетителей всех возраста», – отметил заместитель директора по развитию проекта «Россия – Моя История» Александр Тарасов.

Одним из экспериментов выставки стало создание персонализированной игровой механики, которая могла определять направление перемещения зрителя через залы с помощью ответов на вопросы системы. Статистика цифрового комплекса показала интересные результаты: больше половины людей хотели получить свои портреты в историческом окружении.

«Выставка вызвала большой интерес у аудитории, у нас в практике это не первый случай, когда выставка пользуется таким ажиотажем, что ее авторы принимают решение о продлении. Это говорит о своевременности, актуальности ее проведения. Немаловажно и то, что экспозиция создана с применением различных современных технологий, что делает ее интересной и для детей, и для взрослых», – отметил первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Игорь Соболев.

Проект создан при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, фонда «Перспектива», Института российской истории Российской академии наук, Российского военно-исторического общества и исторического факультета Московского педагогического государственного университета.

