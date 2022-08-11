Анастасия Ракова раскрыла новинки осенне-зимнего сезона «Московского долголетия»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан старшего возраста на осенне-зимний сезон проекта «Московское долголетие», который стартует в сентябре. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ждет москвичей, который решат принять участие в проекте.

Как отметила вице-мэр, сейчас продолжается лений сезон «Московского долголетия», многие спортивные и творческие активности проводятся на свежем воздухе.

«Осенью мы хотим предложить москвичам старшего поколения вернуться и к образовательному процессу. Одним из наших приоритетов всегда было повышение уровня цифровой, финансовой и правовой грамотности среди горожан старшего возраста. Поэтому в сентябре будет расширен список групп, где участники смогут пройти обучение по данным направлениям. Вместе с партнерами проекта — Департаментом финансов города Москвы, Роспотребнадзором, столичными вузами, "Серебряным университетом", Сбером и другими организациями — будут подготовлены актуальные темы и программы», — сообщила Ракова.

Кроме того, в новом сезоне появятся мероприятия и занятия для поддержания ментального здоровья. Их будут вести профессиональные психологи, одним из партнеров проекта станет Московская служба психологической помощи населению. Зимой планируется возобновить занятия по лыжам и конькам в столичных парках.

Также в новом сезоне проекта запланирована творческо-развлекательная программа. Сейчас в рамках «Московского долголетия» проходит Творческий фестиваль, в программе которого – вокальный и танцевальный конкурс, творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров» и «Мастерская художников», создание музыкальной группы ВИА «Московское долголетие». Фестиваль продлится до конца сентября. В октябре в преддверии Дня старшего поколения конкурсанты покажут свои лучшие выступления на гала-концерте.

Присоединиться к «Московскому долголетию» могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет независимо от социального статуса и состояния здоровья. Узнать расписание занятий и записаться можно на портале mos.ru или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района.

