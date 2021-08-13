Более 4,5 млн москвичей вакцинировались от COVID-19

Число москвичей, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавирсуса, на данный момент составило более 4,5 миллиона. Об этом сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

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В связи с этим с сегодняшнего дня в городе смягчаются ранее введенные санитарные ограничения. В частности, градоначальник заявил, что теперь требование по удаленному режиму работы 30% сотрудников компаний отменяется. Эта норма становится рекомендательной.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияМосква
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