Более 4,5 млн москвичей вакцинировались от COVID-19
13 августа 202110:15
Число москвичей, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавирсуса, на данный момент составило более 4,5 миллиона. Об этом сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
В связи с этим с сегодняшнего дня в городе смягчаются ранее введенные санитарные ограничения. В частности, градоначальник заявил, что теперь требование по удаленному режиму работы 30% сотрудников компаний отменяется. Эта норма становится рекомендательной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Спецпредставитель Путина оценил шансы талибов на взятие столицы Афганистана
- На месте падения Ми-8 на Камчатке найдено тело женщины
- Генпрокуратура признала нежелательной бельгийское «Международное партнерство за права человека»
- Компания-перевозчик заявила, что взорвавшийся в Воронеже автобус был исправен
- В РАН заявили о техногенном характере землетрясения в Кузбассе
- Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников
- Более 4,5 млн москвичей вакцинировались от COVID-19
- В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за ливней
- Число жертв взрыва в Воронеже достигло двух
- «Аэрофлот» запустит рейсы в Мексику, Доминикану, Маврикий и Иорданию
12 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru