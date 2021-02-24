Более 43 тыс. доз вакцины «Эпиваккорона» попали в гражданский оборот в России

Свыше 43 тысяч доз вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» введена в гражданский оборот, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что вакцинация препаратом проходит в два этапа с интервалом 2-3 недели. Создатели вакцины полагают, что срок иммунизации от препарата составляет около года.

Экспорт «Эпиваккороны» начнется после обеспечения вакциной россиян

Массовая вакцинация взрослого населения в России стартовала с 18 января. Привиться можно одной из двух зарегистрированных вакцин – разработанной центром имени Гамалеи «Спутник V» или разработкой новосибирского центра «Вектор» «Эпиваккорона».



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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