Более 400 случаев британского штамма COVID-19 выявили в РФ

Более 400 случаев британского штамма коронавирусной инфекции было выявлено в России в мае. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на конференции «Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика».

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Слова эпидемиолога приводит РИА Новости. Как отметил Горелов, между майскими праздниками в стране обнаружили более четырех сотен случаев заражения британским и 33 — южноафриканским штаммами COVID-19.

Кроме того, ученый сообщил, что «набирает значение» северо-западная мутация вируса, специалисты следят за ней в оперативном режиме.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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