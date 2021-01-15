Более 400 штаммов COVID-19 расшифровали в России

Более 400 образцов штаммов коронавирусной инфекции расшифрованы в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Как отметила вице-премьер, российские учёные выделили штаммы после появления в стране больных COVID-19.

«Их сейчас у нас более 600 – я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведен полный геномный сиквенс», — цитирует Голикову РИА Новости.

Кроме того, вице-премьер рассказала, что Россия активно участвовала в изучении генетического разнообразия и эволюции пандемического потенциала вируса.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, насколько опасны мутации коронавируса, и не придётся ли создавать новую вакцину.

