Более 400 штаммов COVID-19 расшифровали в России
Более 400 образцов штаммов коронавирусной инфекции расшифрованы в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Как отметила вице-премьер, российские учёные выделили штаммы после появления в стране больных COVID-19.
«Их сейчас у нас более 600 – я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведен полный геномный сиквенс», — цитирует Голикову РИА Новости.
Кроме того, вице-премьер рассказала, что Россия активно участвовала в изучении генетического разнообразия и эволюции пандемического потенциала вируса.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, насколько опасны мутации коронавируса, и не придётся ли создавать новую вакцину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru