Более 40% россиян тратят свыше тысячи рублей на покупку кофе ежемесячно
Ежемесячно более 40% россиян тратят свыше тысячи рублей на покупку кофе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос оператора СДЭК и онлайн-ретейлера «Самокат».
Так, 64% опрошенных считают себя кофеманами. Больше всего респондентов, которые указывали, что тратят на кофе свыше 3 тысяч рублей в месяц, оказалось из Санкт-Петербурга (10%).
Кроме того, более 3 тысяч рублей ежемесячно на кофе тратят жители Москвы, Челябинской и Новосибирской областей, а также Татарстана. Около 80% участников опроса признались, что употребляют напиток каждый день.
Ранее сообщалось, употребление кофе каждый день помогает снизить риск сердечных заболеваний.
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