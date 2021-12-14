Более 40% россиян тратят свыше тысячи рублей на покупку кофе ежемесячно

Ежемесячно более 40% россиян тратят свыше тысячи рублей на покупку кофе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос оператора СДЭК и онлайн-ретейлера «Самокат».

Так, 64% опрошенных считают себя кофеманами. Больше всего респондентов, которые указывали, что тратят на кофе свыше 3 тысяч рублей в месяц, оказалось из Санкт-Петербурга (10%).

Цены на кофе достигли 10-летнего максимума

Кроме того, более 3 тысяч рублей ежемесячно на кофе тратят жители Москвы, Челябинской и Новосибирской областей, а также Татарстана. Около 80% участников опроса признались, что употребляют напиток каждый день.

Ранее сообщалось, употребление кофе каждый день помогает снизить риск сердечных заболеваний.

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