Более 40% россиян тратят свыше тысячи рублей на покупку кофе ежемесячно

Ежемесячно более 40% россиян тратят свыше тысячи рублей на покупку кофе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос оператора СДЭК и онлайн-ретейлера «Самокат».

Так, 64% опрошенных считают себя кофеманами. Больше всего респондентов, которые указывали, что тратят на кофе свыше 3 тысяч рублей в месяц, оказалось из Санкт-Петербурга (10%).