Цены на кофе достигли 10-летнего максимума
Мировые цены на кофе достигли максимумов за 10 лет, при этом аналитики ожидают сохранения их на высоком уровне и в будущем, сообщает «Интерфакс».
В минувший четверг фьючерсы на бирже ICE поднимались до $2,46, что стало максимальным показателем с 2011 года.
«Следует следить за ситуацией в Бразилии, чтобы оценить, как погодные условия в стране могут повлиять на сбор урожая», - заявил аналитик Saxo Bank по сырьевым рынкам Оле Хансен.
По его словам, влияние на рынок оказывают также проблемы с поставками в мире, поскольку производители и компании, которые перерабатывают сырье, зачастую находятся в разных странах. Неопределенности добавляет ситуация в Эфиопии, находящей в состоянии гражданской войны, и во Вьетнаме, где резко возросло число заражений COVID-19.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем последнем докладе спрогнозировало дальнейший рост мирового производства и потребления кофе. Там отмечается, что запасы на складах, которые отслеживает ICE, продолжают снижаться.
Ранее сообщалось, что постоянное потребление кофе сокращает вероятность появления у людей сахарного диабета второго типа.
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