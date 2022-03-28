Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на доплаты медикам, работающим с коронавирусом, будет дополнительно направлено свыше 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
По его словам, специальные страховые гарантии предусмотрены для медицинского персонала, водителей машин скорой помощи.
«Если медики заболевают, помогая пациентам с ковидом, им положены единовременные выплаты», - подчеркнул премьер.
Мишустин добавил, что эти выплаты должны осуществляться своевременно.
Ранее глава кабмина заявил, что правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан, сообщает RT.
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