Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на доплаты медикам, работающим с коронавирусом, будет дополнительно направлено свыше 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

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По его словам, специальные страховые гарантии предусмотрены для медицинского персонала, водителей машин скорой помощи.

«Если медики заболевают, помогая пациентам с ковидом, им положены единовременные выплаты», - подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, что эти выплаты должны осуществляться своевременно.

Ранее глава кабмина заявил, что правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:КоронавирусВрачиДоплатыМихаил Мишустин
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