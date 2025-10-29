Более 350 тысяч сеянцев сосны и акации высадят в Саратовской области

В Саратовской области началась посадка 355 500 сеянцев лесных культур. Акция является частью реализации программы сотрудничества между министерством природных ресурсов и экологии субъекта и автономной некоммерческой организацией «Древо жизни».

На общей площади в 90 га появятся будущие сосны и акации. Более 85 тысяч сеянцев были предоставлены региону от АНО «Древо жизни». Руководитель проектов организации Анастасия Кузнецова прокомментировала эту инициативу.

«Мы с радостью присоединились к масштабным мероприятиям по лесовосстановлению, реализуемым Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области, и надеемся, что высаженные сеянцы приживутся, окрепнут и в скором времени в регионе появятся новые леса. По опыту мы прекрасно знаем, насколько подобные мероприятия сплачивают людей, становятся стимулом не только для лесовосстановительных работ, но и для повышения экологической ответственности в обществе», — указала она.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, в свою очередь, отметил, что такие проекты в регионе реализуются впервые в 2025-м году. По его словам, именно вовлечение некоммерческих проектов позволяет реализовать задачи по увеличению лесов в субъекте. Он добавил, что из 90 га, которые будут высажены, 80 придется на белую акацию, а еще 10 на сосну обыкновенную.

АНО «Древо жизни» была основана в 2025 году. Ее цель — создать новые и восстановить уже существующие леса в России. Инициативу уже поддержали бизнес-круги по всей России, от Татарстана и Москвы до Республики Карелия, Коми, Мордовия и Ростовской области.

