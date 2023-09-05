Более 330 учащихся колледжей постажируются на строительных объектах Москвы

По его словам, речь идёт об учащихся шести учебных заведений, которые входят в учебно-производственное объединение «Архитектура, строительство и ЖКХ».

«Весь трудовой семестр студенты будут работать отделочниками, электромонтажниками, сварщиками, сантехниками, плотниками и каменщиками. Стажеры переведены на индивидуальный график обучения – это даёт возможность полноценной работы на объектах», – отметил Левкина.

Он добавил, что благодаря стажировкам студенты получат релевантный профессиональный опыт.

Ранее Левкин заявил, что вклад строительной отрасли в экономику столицы равен одной пятой части валового регионального продукта, это 4,6 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

