Более 330 учащихся колледжей постажируются на строительных объектах Москвы
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что в сентябре более 330 учащихся профильных колледжей пройдут стажировку на строительных объектах 15 компаний в столице, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, речь идёт об учащихся шести учебных заведений, которые входят в учебно-производственное объединение «Архитектура, строительство и ЖКХ».
«Весь трудовой семестр студенты будут работать отделочниками, электромонтажниками, сварщиками, сантехниками, плотниками и каменщиками. Стажеры переведены на индивидуальный график обучения – это даёт возможность полноценной работы на объектах», – отметил Левкина.
Он добавил, что благодаря стажировкам студенты получат релевантный профессиональный опыт.
Ранее Левкин заявил, что вклад строительной отрасли в экономику столицы равен одной пятой части валового регионального продукта, это 4,6 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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