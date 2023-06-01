Застройщики ввели в эксплуатацию 63 здания на месте бывших промзон с начала года

С начала 2023 года на территории московских промзон начали работу 63 различных объекта суммарной площадью 2,5 млн «квадратов», из них 1,2 млн квадратных метров — жилая недвижимость. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, столичные промзоны — это площадки для активного развития и роста. На них воплощаются в жизнь сотни градостроительных проектов, отметил Бочкарев.

Он добавил, что с 2011 года на московских промышленных и коммунальных зонах было построено 1163 объекта площадью более 38,3 млн квадратных метров, из которых свыше 16 млн «квадратов» — жилые дома.

Бочкарев подчеркнул, что частный бизнес и девелоперы заинтересованы в появлении новых районов на месте бывших промзон. В первую очередь играют роль их расположение и общая площадь.

По словам главы столичного Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, больше всего объектов — 183 — появилось в ЮАО: из них 16 социальных (10 детсадов, пять школ и один лечебно-оздоровительный объект) и 86 жилых домов. Пальму первенства округ держит и по количеству проектов планировки территорий бывших промышленно-коммунальных зон — 20.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, недавнее социологическое исследование обнаружило высокую степень доверия к проектам редевелопмента в общественном мнении. Михайленко отметил, что хотели бы видеть в реконструированных зданиях офисы и социальные учреждения. Большая часть опрошенных (72%) дали положительную оценку реконструкции старых зданий за последние 3-5 лет, подчеркнул эксперт.

