Более 300 жителей Ростова-на-Дону травмировались из-за гололеда

В Ростове-на-Дону количество обратившихся в травмпункты из-за гололеда составило 333 человека, сообщает «РЕН ТВ».

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Из них 71 пострадавший – дети. По данным Минздрава региона, всем обратившимся медики оказали необходимую помощь. В больницах усилено количество дежурных смен, также для работы привлекли дополнительные бригады скорой помощи.

Жителей города призвали по возможности ограничить передвижения по улицам и оставаться дома из-за повышенного травматизма. Дороги и тротуары в городе превратились в каток. Городская прокуратура начала проверку работы местных коммунальщиков.

Кроме того, в Ростовской области 150 тысяч человек остались без света из-за ветра и гололеда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуПогодаГололед

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