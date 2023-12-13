Более 300 жителей Ростова-на-Дону травмировались из-за гололеда

Из них 71 пострадавший – дети. По данным Минздрава региона, всем обратившимся медики оказали необходимую помощь. В больницах усилено количество дежурных смен, также для работы привлекли дополнительные бригады скорой помощи.

Жителей города призвали по возможности ограничить передвижения по улицам и оставаться дома из-за повышенного травматизма. Дороги и тротуары в городе превратились в каток. Городская прокуратура начала проверку работы местных коммунальщиков.

Кроме того, в Ростовской области 150 тысяч человек остались без света из-за ветра и гололеда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

