Более 300 жителей Ростова-на-Дону травмировались из-за гололеда
В Ростове-на-Дону количество обратившихся в травмпункты из-за гололеда составило 333 человека, сообщает «РЕН ТВ».
Из них 71 пострадавший – дети. По данным Минздрава региона, всем обратившимся медики оказали необходимую помощь. В больницах усилено количество дежурных смен, также для работы привлекли дополнительные бригады скорой помощи.
Жителей города призвали по возможности ограничить передвижения по улицам и оставаться дома из-за повышенного травматизма. Дороги и тротуары в городе превратились в каток. Городская прокуратура начала проверку работы местных коммунальщиков.
Кроме того, в Ростовской области 150 тысяч человек остались без света из-за ветра и гололеда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 22 россиянина пересекли границу Египта и сектора Газа
- Более 300 жителей Ростова-на-Дону травмировались из-за гололеда
- Трамп считает, что только он может предотвратить третью мировую войну
- В столице Болгарии начали демонтировать памятник Советской армии
- Лидер республиканцев в Сенате усомнился в одобрении помощи Киеву до Рождества
- Автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки возобновят с 14 декабря
- В Сети появилась петиция с просьбой к Пугачевой записать новогоднее обращение
- Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 млн
- СМИ: израильские военные начали затапливать туннели ХАМАС в Газе
- Вышел новый трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru