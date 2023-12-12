В Ростовской области 150 тысяч человек остались без света из-за ветра и гололеда
Порядка 150 тысяч жителей Ростовской области остались без электроснабжения из-за порывистого ветра и гололеда. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
Он уточнил, что без света остаются жители в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах.
В Аксае и Аксайском районе ввели режим ЧС, там самая сложная ситуация.
Над восстановлением электроснабжения работают 160 бригад, это почти 500 человек и около 200 единиц техники. Дополнительно в область направлены бригады специалистов из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей. На данный момент организовывается временное электроснабжение с помощью резервных источников.
С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области продолжается ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Также в регионе фиксируется сильный ветер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru