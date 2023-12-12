В Ростовской области 150 тысяч человек остались без света из-за ветра и гололеда

Порядка 150 тысяч жителей Ростовской области остались без электроснабжения из-за порывистого ветра и гололеда. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Он уточнил, что без света остаются жители в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах.