МЧС: в Москве ожидается метель, снежные заносы и гололедица

О резком ухудшении погодных условий в столице экстренно предупредили в ГУ МЧС России по Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как отмечается, с 18.00 среды, 29 ноября, до 15.00 четверга, 30 ноября, в столичном регионе ожидается метель и сильный ветер.

«Порывы ветра могут превышать 17 метров в секунду», - уточнили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что из-за большого количества снега возможны заносы на дорогах и гололедица.

Ранее стало известно, что один человек погиб во время шторма в Сочи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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