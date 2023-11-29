МЧС: в Москве ожидается метель, снежные заносы и гололедица

Как отмечается, с 18.00 среды, 29 ноября, до 15.00 четверга, 30 ноября, в столичном регионе ожидается метель и сильный ветер.

«Порывы ветра могут превышать 17 метров в секунду», - уточнили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что из-за большого количества снега возможны заносы на дорогах и гололедица.

Ранее стало известно, что один человек погиб во время шторма в Сочи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



