МЧС: в Москве ожидается метель, снежные заносы и гололедица
29 ноября 202314:56
О резком ухудшении погодных условий в столице экстренно предупредили в ГУ МЧС России по Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается, с 18.00 среды, 29 ноября, до 15.00 четверга, 30 ноября, в столичном регионе ожидается метель и сильный ветер.
«Порывы ветра могут превышать 17 метров в секунду», - уточнили в МЧС.
В ведомстве также добавили, что из-за большого количества снега возможны заносы на дорогах и гололедица.
Ранее стало известно, что один человек погиб во время шторма в Сочи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru