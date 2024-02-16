Более 300 дел возбуждено за год в РФ по совершённым подростками диверсиям
Правоохранительные органы в 2023 году возбудили более 300 уголовных дел по факту в отношении несовершеннолетних по обвинению в совершении диверсий на железных дорогах, поджогов военкоматов и других правонарушений. Такую статистику озвучила член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Выступая перед учащимися Самарского университета имени С. П. Королева, она отметила, что на совершение такого рода преступлений подростков подталкивают «провокаторы из-за рубежа». Как правило, по её словам, подстрекатели базируются на территории Украины.
Мизулина также пояснила, что организаторы диверсий собирают информацию о российских школьниках и студентах через соцсети. После этого шантажом или за материальное вознаграждение вовлекают в противоправные действия.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ходе турне по учебным заведениям Екатерина Мизулина угрожает участникам встреч уголовным преследованием, если они высказывают несогласие с рядом её высказываний.
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