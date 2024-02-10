В Казани студенты университета ушли из зала во время лекции Мизулиной

На кадрах видно, что во время выступления Мизулиной несколько студентов вышли из помещения.

Кроме того, на встрече один из присутствующих вступил в дебаты с Мизулиной о доносах. Студент Аркадий Зайцев обратил внимание на то, что сотни тысяч граждан покидают страну из-за «истории с доносами». В ответ Мизулина предложила молодому человеку уточнить в словаре, что означает слово «донос». Глава «Лиги безопасного интернета» указала, что термин описывает тайное сообщение о чем-то.

