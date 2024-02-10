В Казани студенты университета ушли из зала во время лекции Мизулиной

Студенты Казанского федерального университета покинули встречу с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, не дожидаясь окончания мероприятия. Видео встречи опубликовало издание «Гроза» (признано в России иноагентом).

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На кадрах видно, что во время выступления Мизулиной несколько студентов вышли из помещения.

Кроме того, на встрече один из присутствующих вступил в дебаты с Мизулиной о доносах. Студент Аркадий Зайцев обратил внимание на то, что сотни тысяч граждан покидают страну из-за «истории с доносами». В ответ Мизулина предложила молодому человеку уточнить в словаре, что означает слово «донос». Глава «Лиги безопасного интернета» указала, что термин описывает тайное сообщение о чем-то.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
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