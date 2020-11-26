Более 30% россиян не умеют пользоваться порталом Госуслуг

Почти треть россиян не знает, как пользоваться порталом Госуслуг. К таким результатам пришли исследователи аналитического центра НАФИ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что с начала текущего года 22% россиян улучшили свои навыки пользования электронными порталами с государственными услугами. В то же время как минимум 31% считают, что их навыков недостаточно для работы с сайтом «Госуслуги».

Опрос проходил в октябре, в нем приняли участие 1600 респондентов.

Чаще всего проблемы с использованием порталов государственных услуг возникают у людей старшего возраста, у неработающих пенсионеров, у не имеющих высшего образования, рабочих, обслуживающего и технического персонала.