Более 30% россиян не умеют пользоваться порталом Госуслуг

Почти треть россиян не знает, как пользоваться порталом Госуслуг. К таким результатам пришли исследователи аналитического центра НАФИ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что с начала текущего года 22% россиян улучшили свои навыки пользования электронными порталами с государственными услугами. В то же время как минимум 31% считают, что их навыков недостаточно для работы с сайтом «Госуслуги».

Опрос проходил в октябре, в нем приняли участие 1600 респондентов.

Чаще всего проблемы с использованием порталов государственных услуг возникают у людей старшего возраста, у неработающих пенсионеров, у не имеющих высшего образования, рабочих, обслуживающего и технического персонала.

Россияне смогут напрямую обращаться в ведомства через Госуслуги

Также исследователи обнаружили прямую зависимость между уровнем достатка семьи и навыками пользования порталом Госуслуг.

Директор НАФИ в сфере человеческого капитала Людмила Спиридонова добавила, что до условий пандемии многим казалось проще посетить МФЦ, чем иметь дело с порталом. Она отметила, что россияне пользуются другими цифровыми инструментами, например, финансовыми и платежными инструментами, более уверенно, чем порталом Госуслуг, так как эта необходимость возникает реже.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ИнтернетСоцопросГосуслуги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры