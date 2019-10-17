Более 30 человек стали жертвами курения электронных сигарет в США

По данным центра, число заболевших приближается к 1,5 тысяче. Отмечается, что заболевания, связанные с курением электронных сигарет, зафиксированы во всех 49 штатах.

По предварительным данным, заболевание дыхательных путей вызывает масло в электронных сигаретах. Ранее сообщалось, что ученые медицинской школы Нью-Йоркского университета провели эксперимент, в результате которого обнаружили связь между электронными сигаретами и развитием рака легких.



