Более 30 человек стали жертвами курения электронных сигарет в США

17 октября 201923:59

Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США заявил о регистрации 33 случаев смерти от курения электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.

Определён срок, за который электронные сигареты вызывают рак

По данным центра, число заболевших приближается к 1,5 тысяче. Отмечается, что заболевания, связанные с курением электронных сигарет, зафиксированы во всех 49 штатах.

По предварительным данным, заболевание дыхательных путей вызывает масло в электронных сигаретах. Ранее сообщалось, что ученые медицинской школы Нью-Йоркского университета провели эксперимент, в результате которого обнаружили связь между электронными сигаретами и развитием рака легких.


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ФОТО: Pixabay
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