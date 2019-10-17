Более 30 человек стали жертвами курения электронных сигарет в США
Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США заявил о регистрации 33 случаев смерти от курения электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным центра, число заболевших приближается к 1,5 тысяче. Отмечается, что заболевания, связанные с курением электронных сигарет, зафиксированы во всех 49 штатах.
По предварительным данным, заболевание дыхательных путей вызывает масло в электронных сигаретах. Ранее сообщалось, что ученые медицинской школы Нью-Йоркского университета провели эксперимент, в результате которого обнаружили связь между электронными сигаретами и развитием рака легких.
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