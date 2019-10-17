Определён срок, за который электронные сигареты вызывают рак
Электронные сигареты могут за месяц вызвать рак легких. К такому выводу пришли специалисты из Университета Огайо. Для исследования они задействовали 30 некурящих добровольцев, которые согласились целый месяц заниматься активным курением электронных устройств.
После достижения контрольного срока в лёгких испытуемых были обнаружены воспалительные процессы, свидетельствующие о повышенной угрозе развития рака. Оказалось, что воспаление не зависит от того, содержали электронные сигареты никотин, либо нет, сообщает «ФедералПресс».
Таким образом был сделан вывод о том, что никотин - не самый опасный компонент, который может вызвать воспаление, предрасполагающее к развитию рака лёгких. Ранее уже было установлено, что дым электронных сигарет может провоцировать развитие онкологии.
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