Более 230 тысяч публикаций заблокировал Роскомнадзор с начала СВО
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с начала специальной военной операции заблокировала свыше 230 тысяч материалов с запрещенной информацией, в том числе с фейками. Такую статистику озвучил в ходе выступления в Госдуме заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций Минцифры Олег Кузнецов.
Он принял участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны властей Украины. По данным Кузнецова, только с 1 января этого года заблокировано более 120 сайтов с вышеуказанным контентом.
По данным Минцифры, фиксируется значительный рост запрещенной информации. По словам замглавы департамента, противник продолжает предпринимать усилия для раскачивания общественного мнения. Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кузнецов подчеркнул, что взаимодействие по блокировке такого контента происходит не только с органами исполнительной власти, но и с социальными сетями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru