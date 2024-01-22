Более 230 тысяч публикаций заблокировал Роскомнадзор с начала СВО

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с начала специальной военной операции заблокировала свыше 230 тысяч материалов с запрещенной информацией, в том числе с фейками. Такую статистику озвучил в ходе выступления в Госдуме заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций Минцифры Олег Кузнецов.

Он принял участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны властей Украины. По данным Кузнецова, только с 1 января этого года заблокировано более 120 сайтов с вышеуказанным контентом.

По данным Минцифры, фиксируется значительный рост запрещенной информации. По словам замглавы департамента, противник продолжает предпринимать усилия для раскачивания общественного мнения. Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кузнецов подчеркнул, что взаимодействие по блокировке такого контента происходит не только с органами исполнительной власти, но и с социальными сетями.

