Более 200 тонн нефтепродуктов собрали у берегов Анапы и Темрюкского района

Водолазы МЧС России совершили больше двух тысяч спусков. Они обследовали около 3,1 тысячи квадратных метров дна.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы.



Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что черноморское побережье в подавляющем большинстве будет открыто, начиная от Сочи, а это более 200 километров.

