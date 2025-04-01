Более 200 тонн нефтепродуктов собрали у берегов Анапы и Темрюкского района
Свыше 200 тонн нефтесодержащих отходов было собрано в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района, сообщили в МЧС.
Водолазы МЧС России совершили больше двух тысяч спусков. Они обследовали около 3,1 тысячи квадратных метров дна.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что черноморское побережье в подавляющем большинстве будет открыто, начиная от Сочи, а это более 200 километров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru