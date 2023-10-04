Более 20 деятелей культуры и науки РФ выступили в поддержку Варданяна

В письме отмечается, что Варданян многое сделал для развития образования и благотворительности в России и «далеко за ее пределами». Авторы призывают «дать ему возможность воссоединиться с семьей и вернуться к созидательной работе во благо людей».

28 сентября Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма. Ему грозит до 14 лет колонии.

Задержание бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна можно считать в первую очередь выпадом в сторону России, заявил глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в беседе с НСН.



