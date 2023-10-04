Более 20 деятелей культуры и науки РФ выступили в поддержку Варданяна
Более 20 деятелей культуры, науки и образования России написали открытое письмо в поддержку бизнесмена, бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.
Среди них профессоры Александр Аузан и Александр Асмолов, писатель Евгений Водолазкин и Александр Архангельский, общественный деятель Нюта Федермессер и режиссер Александр Сокуров, хореограф Борис Эйфман, председатель совета директоров Московской школы управления (МШУ) «Сколково» Александр Волошин.
В письме отмечается, что Варданян многое сделал для развития образования и благотворительности в России и «далеко за ее пределами». Авторы призывают «дать ему возможность воссоединиться с семьей и вернуться к созидательной работе во благо людей».
28 сентября Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма. Ему грозит до 14 лет колонии.
Задержание бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна можно считать в первую очередь выпадом в сторону России, заявил глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в беседе с НСН.
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