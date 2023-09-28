Суд арестовал Варданяна на 4 месяца по обвинению в финансировании терроризма

Бывшему госминистру Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, обвиняемому в финансировании терроризма, может грозить до 14 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее политика задержали при попытке выехать в Армению через пункт «Лачин», доставили в Баку и передали госорганам, напоминает «Свободная пресса». В четверг Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте Варданяна. Ему вменяют финансирование терроризма, создание незаконных вооруженных формирований и участие в них, организацию незаконного прибытия иностранца (или лица без гражданства) в республику.

Отмечается, что Сабаильский суд Баку арестовал Варданяна на 4 месяца.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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