Роковые макароны: Школьницы в Петербурге едва не отравились на уроке труда
В Санкт-Петербурге восемь 14-летних учениц средней общеобразовательной школы были госпитализированы на «скорых» из-за опасения пищевого отравления жидким мылом на уроке труда. Учебное заведение располагается на улице Черкасова в Калининском районе Северной столицы.
Девочки-подростки во время приготовления блюда «макароны по-флотски» по ошибке перепутали вещества – при жарке фарша они налили в сковородку жидкость для мытья посуды вместо подсолнечного масла. Об этом сообщили НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в администрации Калининского района.
Ошибка произошла из-за того, что ингредиенты на урок ученицы приносят самостоятельно в ёмкостях без обозначения. Никто не отравился, однако детей на всякий случай отправили в больницу для контроля их состояния. Врачи проследили, чтобы у школьниц не возникло аллергических реакций или других негативных последствий. Через некоторое время их отпустили домой.
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