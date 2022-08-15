Более 20 детей отравились в лагере в Нижегородской области

Более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере, обратились к медикам с признаками отравления, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

В Подмосковье из-за таблетки от тараканов массово отравились дети

В сообщении говорится, что по данному факту проводится доследственная проверка.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что лагерь «Восток» в Семёновском районе, где произошёл инцидент, будет закрыт с 16 августа, сотрудниками ведомства были «отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов».

Ранее восемь детей и трое взрослых из Хабаровска отравились в кафе на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьСледственный Комитет РфОтравлениеДетский Лагерь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры