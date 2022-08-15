Более 20 детей отравились в лагере в Нижегородской области
Более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере, обратились к медикам с признаками отравления, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
В сообщении говорится, что по данному факту проводится доследственная проверка.
В региональном Роспотребнадзоре отметили, что лагерь «Восток» в Семёновском районе, где произошёл инцидент, будет закрыт с 16 августа, сотрудниками ведомства были «отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов».
Ранее восемь детей и трое взрослых из Хабаровска отравились в кафе на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- На форуме «Армия-2022» представили умеющего стрелять робота-собаку
- Россиянин получил шесть лет колонии за попытку ограбить банк в Архангельске
- Число погибших при взрыве в Ереване выросло до семи
- Взрывы прогремели в районе Запорожской АЭС
- Россиянка числится в списке пропавших без вести после взрыва в Ереване
- Более 20 детей отравились в лагере в Нижегородской области
- В ДНР погиб зампред Общественной палаты Алтайского края
- Россия отозвала у заводов Чехии и Болгарии лицензии на право ремонта вертолётов «Ми»
- Виктор Ганчаренко стал главным тренером ФК «Урал»
- Путин заявил, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналоги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru