Более 2 млн москвичей смогут проголосовать онлайн 17-19 сентября

Число избирателей в столице РФ, которые смогут проголосовать дистанционно, после проверки заявлений составило почти 2 миллиона 15 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Алексей Венедиктов. Всего в списках избирателей в городе значатся 7 587 000 человек.

«Из них около 100 000 – иногородние, которые голосуют по системе «Мобильный избиратель». Все они будут голосовать на избирательных участках. Если говорить о способе голосования, то на электронное голосование было подано 2 356 113 заявлений, но порядка 220 000 было заявлений двойных и тройных. Уникальных оказалось 2 139 030. В результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список вошли 2 014 765 человек, которые могут проголосовать онлайн», - пояснил Венедиктов.