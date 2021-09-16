Более 2 млн москвичей смогут проголосовать онлайн 17-19 сентября

Число избирателей в столице РФ, которые смогут проголосовать дистанционно, после проверки заявлений составило почти 2 миллиона 15 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Алексей Венедиктов. Всего в списках избирателей в городе значатся 7 587 000 человек.

«Из них около 100 000 – иногородние, которые голосуют по системе «Мобильный избиратель». Все они будут голосовать на избирательных участках. Если говорить о способе голосования, то на электронное голосование было подано 2 356 113 заявлений, но порядка 220 000 было заявлений двойных и тройных. Уникальных оказалось 2 139 030. В результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список вошли 2 014 765 человек, которые могут проголосовать онлайн», - пояснил Венедиктов.

Правовед оценил риск манипуляций на трёхдневых выборах в Госдуму

Он отметил широкую географию участников дистанционного голосования. Так, среди них есть космонавт с Международной космической станции, полярник на станции в Антарктиде, еще один человек будет голосовать с ледокола в Баренцевом море.

Отклонено 124 256 заявок. О причинах рассказал начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артём Костырко:

«Основная масса отказов в регистрации на электронное голосование была связана с тем, что заявления на участие в онлайн-голосовании подавали люди, у которые есть временная, а не постоянная регистрация в Москве, иногородние (они вписывали в адрес регистрации адрес проживания и получили отказы на этапе проверки) и даже несовершеннолетние. Часть отказов также связана в несовпадении поданных сведений с информацией в федеральных базах данных».

«Лучше бы их не было». В Госдуме заявили о вреде трехдневных выборов

В четверг, 16 сентября все онлайн-избиратели, которые подавали заявления, получают итоговое уведомление о том, смогут ли они проголосовать в электронном виде. Это можно узнать из письма в электронной почте, личного кабинета на mos.ru и из смс.

За ходом онлайн-голосования сможет следить любой желающий. Для этого надо зайти на специальную страницу в интернете – https://observer.mos.ru/all/ . Это прямой доступ к блокчейну, где отображается в зашифрованном виде вся информация. Кроме того, в онлайн-системе участковых избирательных комиссий будут отображаться обращения на горячую линию от тех, кто столкнулся с какими-то техническими сложностями во время дистанционного голосования.

Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 8:00 и будет идти круглосуточно до 19 сентября 20:00.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:МоскваГолосованиеВыборы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры