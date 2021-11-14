Более 2 миллионов петербуржцев привились от COVID-19
Более 2 миллионов жителей Санкт-Петербурга полностью завершили вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга со ссылкой на данные справки о текущей эпидситуации в городе.
«Закончили цикл вакцинации 2 014 848 человек», - цитирует документ РИА Новости.
Уточняется, что запас вакцины в северной столице составляет более 608 тысяч доз.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал уверенность в том, что обязательная вакцинация от COVID-19 должна быть введена при условии компенсации властью побочных эффектов для здоровья граждан.
«Я за обязательную вакцинацию, но кого? Групп риска, это люди 65+ и люди с хроническими заболеваниями с учетом всех их индивидуальных особенностей. Люди, которые могут коронавирус не пережить, должны быть привиты независимо от их желания, потому что они отнимают силы у здравоохранения, их уже не хватает на других пациентов. При одном условии: любая обязательная вакцинация должна подразумевать компенсацию государством тяжелых побочных явлений, если такие возникнут», - объяснил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru