Более 2 миллионов петербуржцев привились от COVID-19

«Закончили цикл вакцинации 2 014 848 человек», - цитирует документ РИА Новости.

Уточняется, что запас вакцины в северной столице составляет более 608 тысяч доз.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал уверенность в том, что обязательная вакцинация от COVID-19 должна быть введена при условии компенсации властью побочных эффектов для здоровья граждан.

«Я за обязательную вакцинацию, но кого? Групп риска, это люди 65+ и люди с хроническими заболеваниями с учетом всех их индивидуальных особенностей. Люди, которые могут коронавирус не пережить, должны быть привиты независимо от их желания, потому что они отнимают силы у здравоохранения, их уже не хватает на других пациентов. При одном условии: любая обязательная вакцинация должна подразумевать компенсацию государством тяжелых побочных явлений, если такие возникнут», - объяснил он.





