Более 19 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки

В России за минувшие сутки выявлены 19404 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Выписались из больницы 12238 человек, скончались 292 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Накануне, 4 ноября, в России зафиксировали рекордный суточный прирост заражений COVID-19, заболело 19768 человек.

Всего в России по состоянию на 5 ноября зарегистрировано 1,71 миллиона случаев заболевания.

