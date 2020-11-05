Более 19 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
5 ноября 202010:59
В России за минувшие сутки выявлены 19404 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Выписались из больницы 12238 человек, скончались 292 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Накануне, 4 ноября, в России зафиксировали рекордный суточный прирост заражений COVID-19, заболело 19768 человек.
Всего в России по состоянию на 5 ноября зарегистрировано 1,71 миллиона случаев заболевания.
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Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
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5 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru